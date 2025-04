www.controradio.it Tramvia Campi Bisenzio: dietrofront sulla variante S. Giusto. capolinea in piazza Aldo Moro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:04:21 Share Share Link Embed

Tramvia Campi Bisenzio: dietrofront sulla variante S. Giusto. capolinea in piazza Aldo Moro

Aggiornamenti sul tracciato della linea tramviaria 4.2, nel corso della conferenza dei servizi riunita a Campi Bisenzio (Firenze). L’accordo, si spiega in una nota, prevede una realizzazione per lotti funzionali: si partirà con il primo tratto Piagge – Palagetta, per poi proseguire con il lotto conclusivo che porterà il capolinea nel centro di Campi Bisenzio, in piazza Aldo Moro. Proprio quest’ultimo tratto è stato approvato ieri per evitare ulteriori allungamenti dei tempi e in considerazione delle maggiori criticità emerse, che saranno affrontate in fase di progettazione esecutiva. L’accelerazione decisiva, si sottolinea, è arrivata a seguito del sopralluogo del presidente della Regione, Eugenio Giani, lo scorso sabato: un momento importante che ha evidenziato una chiara volontà politica condivisa di superare le divisioni e procedere con determinazione all’approvazione, salvaguardando i 280 milioni di euro di finanziamento.

Valentina Donnini

Comitato spontaneo “No Tramvia via S. Giusto, via Masaccio”