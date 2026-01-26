TPL, il Gruppo Pd chiede al Governo un piano di agevolazioni e gratuità per gli under 26

“C’è chi decide di spenderle per operazioni in Albania o per il Ponte sullo Stretto, e c’è chi invece chiede di metterle dove servono davvero: sui giovani, sull’ambiente, sulla sanità pubblica e sui servizi essenziali, come il trasporto pubblico. Questo è il punto: se vogliamo che i giovani possano studiare, lavorare e costruire qui il proprio futuro, dobbiamo rendere il trasporto pubblico davvero accessibile. Da oggi parte il percorso per arrivarci”. Così Antonio Mazzeo vicepresidente del Consiglio regionale su una proposta del Gruppo Pd rivolta al Governo per favorire l’accesso dei giovani al trasporto pubblico locale, con particolare riferimento agli under 26.