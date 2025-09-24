    Toscana Rossa: I sondaggi? Lasciano il tempo che trovano

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Toscana Rossa: I sondaggi? Lasciano il tempo che trovano
    Loading
    /

    Intervista con Giulio Cappelli Coordinamento di Potere al Popolo ,  Toscana Rossa Firenze”, che, tra le altre cose, commenta gli ultimi sondaggi verso le regionali che danno Bundu all’1,5%