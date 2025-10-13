www.controradio.it Toscana Rossa, Bundu: "bipolarismo forzato. Siamo sul filo ma fiduciosi" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:06 Share Share Link Embed

Secondo i primi dati, pubblicati sul sito Eligendo, relativi a 275 sezioni su 3.922 alle elezioni regionali in Toscana, il presidente della Regione uscente, candidato del campo largo di centrosinistra, Eugenio Giani, è al 53,95% mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, è al 41,17%. Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile, è al 4,88%.

Ascoltiamola nelle prime dichiarazioni di attesa del voto definitivo.