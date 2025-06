Torna il Montemaggio Festival Resistente. Domenica collegamento da Gaza

promosso dall’ANPI Valdelsa e giunto alla dodicesima edizione. Dal 6 all’8 giugno, tra il Sonar di Colle di Val d’Elsa e Casa Giubileo a Montemaggio (Monteriggioni), si rinnova l’impegno a coniugare memoria e attualità in uno dei luoghi simbolo della Resistenza, Casa Giubileo, in cui il 28 marzo 1944 diciannove partigiani furono fucilati dai fascisti. In questo spazio carico di significato si riflette ogni anno sull’antifascismo e sulla libertà, attraverso musica, laboratori, incontri e molto altro. Il tema di quest’anno è “Liberiamo il futuro”. Info su montemaggiofestival.org