Test del carrello, giudice di Siena reintegra il cassiere licenziato

    Riconosciuta l’illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi il cassiere del supermercato Pam di Siena sottoposto a sua insaputa al cosiddetto test del carrello, che non superò.

    Roberto Pacini Uiltucs