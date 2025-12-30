Test del carrello, giudice di Siena reintegra il cassiere licenziato 30 Dicembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Test del carrello, giudice di Siena reintegra il cassiere licenziato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:09 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Riconosciuta l’illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi il cassiere del supermercato Pam di Siena sottoposto a sua insaputa al cosiddetto test del carrello, che non superò. Roberto Pacini Uiltucs