www.controradio.it Tessile, Toscana vara protocollo per diventare capofila del corretto smaltimento e riciclaggio degli scarti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:43 Share Share Link Embed

Costruire una filiera sempre più strutturata, tracciabile e circolare, per la gestione dei rifiuti tessili, anticipando le future direttive europee e mettendo a sistemadistribuzione commerciale, industria e impiantistica. È questo l’obiettivo del protocollo di intesasottoscritto oggi da Plures, Federdistribuzione, Confindustria Toscana Nord e Confindustria Toscana Centro e Costa per avviare un progetto pilota dedicato alla raccolta selettiva dei rifiuti tessili e al loro possibile recupero industriale.

Il protocollo prevede l’avvio di una sperimentazione per individuare modalità efficienti di raccolta selettiva dei rifiuti tessili presso punti vendita e realtà della distribuzione, anche attraverso contenitori di nuova progettazione, accompagnata da attività di analisi qualitativa dei materiali raccolti e dalla valutazione delle possibili applicazioni industriali per il riuso e il riciclo. L’obiettivo è duplice: da una parte incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata tessile, dall’altra contribuire a costruire una filiera industriale capace di trasformare gli scarti in nuova materia prima seconda, rafforzando competitività, innovazione e sostenibilità del distretto manifatturiero toscano. I materiali raccolti saranno destinati all’hub tessile toscano promosso da Plures oppure ad altri impianti individuati dalla multiutility.

Sentiamo Lapo Baroncelli, presidente di Confindustria Toscana

Centro e Costa e Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord.