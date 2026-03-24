www.controradio.it Terzo settore, oltre 66 mila euro per 15 progetti a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed

Il bando ‘Siete presente. Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, ha prodotto nell’area fiorentina 66.700 euro di finanziamenti per i 15 progetti selezionati del terzo settore. A livello regionale i progetti presentati sono stati 272, di cui 106 ammessi a finanziamento. Per Firenze tra le idee ammesse a finanziamento c’è il ‘So-ber party’, contro l’abuso di alcol, ma pure quelli dei ‘Custodi del verde’, il progetto ‘Ponti di futuro’ e un lavoro dedicato all’80/o anniversario della Repubblica italiana.