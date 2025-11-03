Terracotta Pampaloni entra in collezione Accademia-Bargello

/
Il bozzetto preparatorio in terracotta per l’opera in marmo ‘Venere che entra nel bagno del mare’ di Luigi Pampaloni entra nella collezione della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello. Alla nuova acquisizione, il museo fiorentino dedica una mostra visibile da domani, 4 novembre, fino al primo febbraio 2026 nella sala delle esposizioni temporanee. La presentazione della mostra è stata anche l’occasione per una prima uscita pubblica della neo insediata direttrice Andreina Contessa, che sta già lavorando a una nuova ‘visione’ e gestione di queste due importanti istituzioni culturali della città.