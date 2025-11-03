www.controradio.it Terracotta Pampaloni entra in collezione Accademia-Bargello Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Il bozzetto preparatorio in terracotta per l’opera in marmo ‘Venere che entra nel bagno del mare’ di Luigi Pampaloni entra nella collezione della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello. Alla nuova acquisizione, il museo fiorentino dedica una mostra visibile da domani, 4 novembre, fino al primo febbraio 2026 nella sala delle esposizioni temporanee. La presentazione della mostra è stata anche l’occasione per una prima uscita pubblica della neo insediata direttrice Andreina Contessa, che sta già lavorando a una nuova ‘visione’ e gestione di queste due importanti istituzioni culturali della città.