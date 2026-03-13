www.controradio.it Teatrodante Carlo Monni: le novità per i più piccoli Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:01 Share Share Link Embed

Laboratori teatrali, nuove produzioni, letture animate in biblioteca, una scuola di teatro frequentabile dai 3 anni, una stagione per bambin* e ragazz* e due festival: è un lungo percorso – da marzo a settembre – quello proposto per le famiglie da Fondazione Accademia dei Perseveranti, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio.

Domenica 15 marzo alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni (piazza Dante 23) sarà in scena la prima di “Velieri”, spettacolo per tutte le età, che invita ad attraversare i confini con lo sguardo curioso dei pirati, tra mimo, musica, Commedia dell’Arte e danza, firmato da Vieri Raddi ed Elisa Vitiello (produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti e Compagnia Smirk, ingresso 8 euro).

Attraversare il confine richiede coraggio, curiosità e spirito d’avventura. Così, il viaggio simbolico che invita a superare barriere geografiche e interiori, riscoprendo la forza dell’immaginazione e dell’incontro, prosegue fino alla 32a edizione del festival Luglio Bambino, in programma dall’8 al 19 luglio tra Campi Bisenzio e il territorio della Città Metropolitana di Firenze, e Settembre Bambina, lo spin off che giunge alla 2a edizione dal 3 al 5 settembre.

Giustina Terenzi ha intervistato per noi Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti.