    A sostegno della Rafiqueer Boat

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    A sostegno della Rafiqueer Boat
    Loading
    /

    Un evento per raccogliere fondi per supportare il viaggio della Rafiqueer boat verso Gaza. Mancano 50 giorni per raggiungere i 35mila euro necessari a far salpare la prima imbarcazione queer e transfemminista* per la solidarietà al popolo palestinese. Una barca queer si unirà al viaggio della prossima flottiglia, le Thousand Madleens, che a primavera salperà per le coste dei Territori Occupati: una nuova traversata che vuole unire resistenze, lotte transfemministe e solidarietà internazionale.

    Per questo venerdì 13 marzo, dalle ore 18, al Circolo Arci Porta a Prato (via delle Porte Nuove 33) Arcigay Firenze Altre Sponde promuove un pomeriggio di attività, musica, condivisione (e raccolta fondi). 

    https://www.produzionidalbasso.com/project/rafiqueer-boat-project-per-una-barca-transfemminista-verso-gaza/

    Daniele  Bonaiuti  presidente Arcigay Firenze Altre Sponde

    brano