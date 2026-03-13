A sostegno della Rafiqueer Boat

Un evento per raccogliere fondi per supportare il viaggio della Rafiqueer boat verso Gaza. Mancano 50 giorni per raggiungere i 35mila euro necessari a far salpare la prima imbarcazione queer e transfemminista* per la solidarietà al popolo palestinese. Una barca queer si unirà al viaggio della prossima flottiglia, le Thousand Madleens, che a primavera salperà per le coste dei Territori Occupati: una nuova traversata che vuole unire resistenze, lotte transfemministe e solidarietà internazionale.
Per questo venerdì 13 marzo, dalle ore 18, al Circolo Arci Porta a Prato (via delle Porte Nuove 33) Arcigay Firenze Altre Sponde promuove un pomeriggio di attività, musica, condivisione (e raccolta fondi).
Daniele Bonaiuti presidente Arcigay Firenze Altre Sponde