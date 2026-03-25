Si chiude senza sentenza lo scontro col Ministero sul Teatro della Toscana, che valeva fino a 400mila euro di finanziamenti persi e rischiava di avere effetti su tutto il sistema dei teatri nazionali. L’intesa, maturata dopo mesi di trattative e grazie al ruolo chiave del nuovo direttore generale Walter Zambaldi, ruota attorno alla nascita di una nuova scuola di drammaturgia in seno alla Pergola.
Teatro della Toscana, raggiunto accordo col MiC: 200 mila euro per avvio Scuola drammaturgia
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