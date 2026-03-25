    Teatro della Toscana, raggiunto accordo col MiC: 200 mila euro per avvio Scuola drammaturgia

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    Teatro della Toscana, raggiunto accordo col MiC: 200 mila euro per avvio Scuola drammaturgia
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    Si chiude senza sentenza lo scontro col Ministero sul Teatro della Toscana, che valeva fino a 400mila euro di finanziamenti persi e rischiava di avere effetti su tutto il sistema dei teatri nazionali. L’intesa, maturata dopo mesi di trattative e grazie al ruolo chiave del nuovo direttore generale Walter Zambaldi, ruota attorno alla nascita di una nuova scuola di drammaturgia in seno alla Pergola.