Sul palco di Pisa Jazz Rebirth i 10 anni di Nico Gori Swing 10tet

Festeggia 10 anni dalla fondazione il Nico Gori Swing 10tet, una delle formazioni più esplosive e al tempo stesso raffinate sulla scena della musica nostrana capitanata dal clarinettista e sassofonista Nico Gori, tra i più applauditi e apprezzati al mondo.

Un decennio di successi, esibizioni memorabili e collaborazioni indimenticabili che lunedì 7 luglio accenderanno il palco di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti.

Pierluigi Megahertz ha intervistato Nico Gori, ascoltabile cliccando sul player.

Appuntamento quindi alle 21.30 al Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci 2, Pisa) per una serata di pura energia durante cui la band presenterà in prima assoluta il nuovo album dall’inequivocabile titolo “Ten Years!!!” e aprirà un tour estivo promosso da Toscana Produzione Musica che li porterà in giro per l’Italia fino a settembre.

In apertura, alle 20.45, “Portrait of a Moment”, progetto di Buster Williams, contrabbassista tra le voci più autorevoli del jazz internazionale grazie al suono inconfondibile che gli è valso la candidatura ai Grammy.

Prevendite su Ticketone, info www.pisajazz.it.