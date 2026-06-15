www.controradio.it Studentato Salvemini a Firenze, condizionatori portatili in tutte le camere Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Sopralluogo di oltre un’ora questa mattina alla Casa dello studente Salvemini in piazza Indipendenza a Firenze da parte dell’assessora regionale all’università Cristina Manetti, accompagnata fra gli altri da Enrico Carpitelli, direttore generale dell’Ardsu. Nei giorni scorsi gli studenti, 106 quelli ospitati, avevano protestato per il caldo insostenibile a causa del mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione da ormai due anni, anche in seguito a un esposto per rumorosità da parte di alcuni vicini. Dopo le proteste, soprattutto per gli studenti con fragilità, la soluzione temporanea è stata trovata con dei condizionatori portatili, uno per stanza: una trentina quelli già consegnati, gli ultimi arriveranno entro la prossima settimana. Il nuovo impianto sarà pronto per l’estate 2027 e costerà circa 100 mila euro.