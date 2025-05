www.controradio.it Strascichi di Gucci: insulti e minacce agli uomini della sicurezza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:19 Share Share Link Embed

Strascichi di Gucci: insulti e minacce agli uomini della sicurezza

Si concludono in queste ore le ultime operazioni di disallestimento della macchina messa in moto ormai una settimana fa per la sfilata di Gucci che si è tenuta giovedì scorso in Oltrarno, tra polemiche e proteste dei residenti per la carenza e cattiva informazione sulla gestione off limits di piazza e alcune vie. Sono state giornate di forte presenza di controlli, vigilanza, presidi da parte di lavoratori in completo nero venuti a monitorare e gestire piazza Santo Spirito ma anche i varchi, i divieti e i punti nevralgici fra cui l’accesso alla sede della maison di palazzo Settimanni. Un commerciante di via delle Caldaie ai nostri microfoni spezza una lancia anche in solidarietà di questi lavoratori vittime a loro volta di insulti e anche minacce (Intervista di C. Brilli)