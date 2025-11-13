www.controradio.it Stranieri a chi? Stranieri fino a quando? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:27 Share Share Link Embed

A dieci anni dal primo incontro nazionale promosso dalla Fondazione Balducci dedicato ai “giovani di seconda generazione”,un nuovo convegno dal titolo “Stranieri a chi? Stranieri fino a quando?” col coinvolgimento di istituzioni, accademici e società civile per riflettere sul loro inserimento nella comunità italiana.L’appuntamento è per il 15 novembre 2025, organizzato insieme all’associazione Good World Citizen e al Comune di Firenze nella Sala D’Arme di Palazzo Vecchio.