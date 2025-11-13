/
A dieci anni dal primo incontro nazionale promosso dalla Fondazione Balducci dedicato ai “giovani di seconda generazione”,un nuovo convegno dal titolo “Stranieri a chi? Stranieri fino a quando?” col coinvolgimento di istituzioni, accademici e società civile per riflettere sul loro inserimento nella comunità italiana.L’appuntamento è per il 15 novembre 2025, organizzato insieme all’associazione Good World Citizen e al Comune di Firenze nella Sala D’Arme di Palazzo Vecchio.
Ingresso libero. Info: [email protected]
Grazia Bellini – Presidente Fondazione Ernesto Balducci