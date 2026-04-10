www.controradio.it Speciale Open Week Lauree Magistrali dell'Università di Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:14:54 Share Share Link Embed

Per le laureate e i laureati triennali, interessati a proseguire gli studi, l’Università di Firenze propone un’iniziativa di orientamento, per sostenerli nella scelta del percorso di studio. Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile si svolgerà l’Open Week Lauree Magistrali, una settimana di appuntamenti online, interamente dedicata a chi vuole esplorare l’offerta delle lauree magistrali dell’Ateneo fiorentino, che comprende oltre 70 percorsi formativi, di cui alcuni in lingua inglese ed altri realizzati in collaborazione con atenei europei per il conseguimento di un doppio titolo. Docenti e laureati Unifi illustreranno programmi, requisiti di accesso e opportunità professionali. Le studentesse e gli studenti potranno partecipare alle presentazioni dei corsi, conoscere i servizi di Ateneo, le opportunità di tirocinio e la mobilità internazionale. La partecipazione è gratuita su prenotazione.

Ospiti in studio la Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci e la Prorettrice alla didattica, ai servizi agli studenti e all’orientamento prof.ssa Ersilia Menesini.