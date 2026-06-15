www.controradio.it Speciale: il futuro di Mps e il risiko bancario Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:25:12 Share Share Link Embed

L’offerta lanciata da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena apre una nuova fase del risiko bancario italiano, destinata a ridisegnare gli equilibri del settore. Questa mattina ne parliamo con Stefania Lio, vice segretaria regionale del Pd, Federico Di Marcello Coordinatore Fisac Cgil Gruppo MPS e Pino Di Blasio, giornalista, firma de La Stampa, ed ex caposervizio de La Nazione di Siena, che – intervenuto come azionista all’assemblea dei soci Mps, nel pieno dello scontro sulla governance – ha detto: “voi siete davanti a un bivio: rischiate di portare indietro gli orologi del Monte dei Paschi di vent’anni”.