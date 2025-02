www.controradio.it Speciale da Marina di Massa. Ambiente e stagione ostaggio della Guang Rong Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:27 Share Share Link Embed

MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA). Sono cominciate le prime operazioni di controllo a bordo della Guang Rong incagliata al pontile di Marina di Massa (Massa Carrara) lo scorso 28 gennaio. Dopo le procedure di messa in sicurezza dell’area con l’utilizzo di panne assorbenti sulla superficie dell’acqua, effettuate nei giorni scorsi per contenere un’eventuale perdita di combustibile che al momento non risulta esserci, è iniziato adesso il primo vero sopralluogo a bordo.

In diretta da Marina di Massa con Raffaele Palumbo per raccontare cosa sta accadendo, con Francesco Rossi di Legambiente Massa Carrara, Nicola Del Vecchio Segretario della Cgil di Massa Carrara e Giuditta Sbrogi del Comitato Ugo Pisa, ambientalista, del senato dell’Accademia Apuana della pace.

