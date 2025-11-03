www.controradio.it Speciale alluvione nella Piana due anni dopo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:30:33 Share Share Link Embed

Nella notte tra il 2 e il 3 novembre del 2023 l’alluvione di Campi Bisenzio, Montemurlo e di altri comuni della Piana fiorentina. Il punto due anni dopo, tra ristori, burocrazie ed iniziative dei comitati. E la pioggia che continua a far paura.

Pierfrancesco Nesti, direttore di Piananotizie.it

Erasmo D’Angelis, Presidente della Fondazione Earth Water Agenda

Giovanni Mariotti, Arca di Noè, Campi Bisenzio

Sonia Matucci, Presidente Comitato Bagnolo (Montemurlo)