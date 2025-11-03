Nella notte tra il 2 e il 3 novembre del 2023 l’alluvione di Campi Bisenzio, Montemurlo e di altri comuni della Piana fiorentina. Il punto due anni dopo, tra ristori, burocrazie ed iniziative dei comitati. E la pioggia che continua a far paura.
Pierfrancesco Nesti, direttore di Piananotizie.it
Erasmo D’Angelis, Presidente della Fondazione Earth Water Agenda
Giovanni Mariotti, Arca di Noè, Campi Bisenzio
Sonia Matucci, Presidente Comitato Bagnolo (Montemurlo)
Speciale alluvione nella Piana due anni dopo
Nella notte tra il 2 e il 3 novembre del 2023 l’alluvione di Campi Bisenzio, Montemurlo e di altri comuni della Piana fiorentina. Il punto due anni dopo, tra ristori, burocrazie ed iniziative dei comitati. E la pioggia che continua a far paura.