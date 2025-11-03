    Speciale alluvione nella Piana due anni dopo

    Nella notte tra il 2 e il 3 novembre del 2023 l’alluvione di Campi Bisenzio, Montemurlo e di altri comuni della Piana fiorentina. Il punto due anni dopo, tra ristori, burocrazie ed iniziative dei comitati. E la pioggia che continua a far paura.
    Pierfrancesco Nesti, direttore di Piananotizie.it
    Erasmo D’Angelis, Presidente della Fondazione Earth Water Agenda
    Giovanni Mariotti, Arca di Noè, Campi Bisenzio
    Sonia Matucci, Presidente Comitato Bagnolo (Montemurlo)