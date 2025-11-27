FIRENZE. Protesta martedì sera nel carcere fiorentino di Sollicciano. Molti detenuti si sono rifiutati di entrare
nelle proprie celle a causa della mancanza di acqua calda. I detenuti hanno chiesto la presenza del
comandante e della direttrice della struttura affinché vedessero da vicino la situazione. Stefano Cecconi è dell’associazione di volontariato penitenziario che opera a Sollicciano, Pantagruel.
Sollicciano senza acqua calda, protestano i detenuti
