Sollicciano senza acqua calda, protestano i detenuti

FIRENZE. Protesta martedì sera nel carcere fiorentino di Sollicciano. Molti detenuti si sono rifiutati di entrare

nelle proprie celle a causa della mancanza di acqua calda. I detenuti hanno chiesto la presenza del

comandante e della direttrice della struttura affinché vedessero da vicino la situazione. Stefano Cecconi è dell’associazione di volontariato penitenziario che opera a Sollicciano, Pantagruel.