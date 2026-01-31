    Social: dopo la Francia anche la Lega vuole il divieto per gli under 15

    La Lega ha depositato alla Camera una proposta di legge per vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni e consentirlo ai minorenni oltre quel limite se c’è il consenso “verificabile” dei genitori.Il testo – prima firmataria la deputata Giorgia Latini e anticipato dal quotidiano la Repubblica – prevede 5 articoli e parte dal presupposto che l’uso intensivo dei social in età evolutiva “possa incidere negativamente su salute mentale, sonno, capacità di concentrazione, autostima”, favorendo – come si legge nella relazione al testo – ansia e depressione fino al cyberbullismo e manipolazione emotiva.    La proposta si ispira alle più recenti leggi adottate in Europa e in particolare in Francia (paese citato espressamente).

    INTERVISTA CON IL prof. CARLO SORRENTINO, Sociologia dei processi culturali e comunicativi