SIENA. Il test del carrello finisce in tribunale

Un lavoratore della Pam di Siena, Fabio Giomi, è stato licenziato a 62 anni dopo aver fallito il “test del carrello”, una prova in cui un ispettore finge di nascondere merce rubata in un carrello e il cassiere deve accorgersene, suscitando proteste sindacali da parte della FILCAMS-CGIL e mobilitazioni per ingiustizia, con il caso ora approdato in Tribunale e un’udienza fissata per oggi, il 29 dicembre, mentre l’azienda sembra aver proposto un reintegro con sospensione, ritenuto inaccettabile dai sindacati. Parlano il Segretario provinciale della Filcams Cgil di Siena Mariano Di Gioia e il lavoratore della Pam licenziato Fabio Giomi.