Siamo Davide contro Golia. la ex Gkn torna in corteo

La ex Gkn (ir)rompe e rompe con un nuovo corteo e lancia nuove iniziative. “Siamo al settimo mese di disoccupazione e dell’intervento pubblico nemmeno l’ombra”.
18 ottobre corteo, a Firenze, h 14.30, Piazza Ugo Toscana (università di Novoli) Firenze
19 ottobre 2025 presso il presidio ex Gkn. Primo incontro per avviare un percorso di confronto tra le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali in Italia. Le Cers si incontrano e incontrano la fabbrica socialmente integrata
DARIO SALVETTI Collettivo ex Gkn