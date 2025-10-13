www.controradio.it Siamo Davide contro Golia. la ex Gkn torna in corteo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:47 Share Share Link Embed

La ex Gkn (ir)rompe e rompe con un nuovo corteo e lancia nuove iniziative. “Siamo al settimo mese di disoccupazione e dell’intervento pubblico nemmeno l’ombra”.

18 ottobre corteo, a Firenze, h 14.30, Piazza Ugo Toscana (università di Novoli) Firenze

19 ottobre 2025 presso il presidio ex Gkn. Primo incontro per avviare un percorso di confronto tra le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali in Italia. Le Cers si incontrano e incontrano la fabbrica socialmente integrata

DARIO SALVETTI Collettivo ex Gkn