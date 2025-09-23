www.controradio.it Si salvi chi può. Rinascita o morte della sanità per tutti. L'intervista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:55 Share Share Link Embed

“Si salvi chi può” è il titolo di un libro del 2025 scritto da Renzo Berti, con la collaborazione di Ilaria Ulivelli, Luigi Caroppo e Stefano Vetusti, pubblicato da Le Lettere. Il libro è un’inchiesta sulla crisi della sanità pubblica italiana, con un focus sul caso della Toscana, e propone un nuovo modello che integri pubblico e privato, mettendo al centro l’efficienza e un senso universalistico per garantire il diritto alla salute per tutti.

“Porteremo questo libro in mezzo ai guai. Per ascoltare tutti, per far sentire il bisogno che c’è di salvare il nostro sistema sanitario nazionale. Era per tutti. Ora è per meno. Ma non dobbiamo farcelo portare via. E’ uno strumento straordinario di democrazia: la salute è uguale per tutti. Deve e dovrà esserlo”.



Ilaria Ulivelli, giornalista caposervizio de «La Nazione», da vent’anni si occupa di sanità