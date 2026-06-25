www.controradio.it Seano. Scontri alla fabbrica, 3 imprenditori arrestati, feriti 5 agenti Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:57 Share Share Link Embed

Tre imprenditori cinesi arrestati e cinque poliziotti feriti è il bilancio degli scontri davanti alla fabbrica Acca di Seano (Prato) dove martedì sera si sono ritrovati 250 industriali orientali per forzare il picchetto con circa 80 operai promosso dal sindacato Sudd Cobas per chiedere il rispetto del contratto di lavoro dei tessili. Gli sviluppi della vicenda sono riportati dalla procura di Prato.

La cronaca da Giorgio Bernardini in diretta.