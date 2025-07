www.controradio.it Se nel Pd continua la guerra tra schleiniani e riformisti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:13 Share Share Link Embed

TOSCANA. Perché la federazione pisana del Pd è stata commissariata? Perché è stato fatto un annuncio ufficiale senza consultare nessuno? E come è potuto accadere, se lo Statuto del Pd non prevede commissariamento? E’ una vendetta della segreteria nazionale contro una federazione che ha sostenuto la ricandidatura di Eugenio Giani? E come influisce tutto ciò sulle prossime elezioni regionali? Sono domande che abbiamo posto al prof. Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex deputato del Partito Democratico.