www.controradio.it Se le scritte finte fanno dimenticare quelle vere Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:11:29 Share Share Link Embed

PISA. Per qualche ora, sui muri della scuola primaria Collodi di Porta a Lucca – a Pisa – quelle scritte sono sembrate il segnale di qualcosa di grave: simboli nazifascisti comparsi sulle pareti di un istituto scolastico, proprio mentre in città e nel Paese non si placano le polemiche sui rigurgiti nostalgici dell’estrema destra. La denuncia è rimbalzata sui social e ha provocato immediate reazioni politiche. Poi però è arrivato il chiarimento: quel «sì fascia» in realtà era una semplice indicazione legate ai lavori in corso sulla facciata. La senatrice dem Ylenia Zambito aveva preso posizione, collegando l’episodio alla memoria del fascismo e al ritrovamento del corpo di Giacomo Matteotti, avvenuto proprio in questi giorni. Adesso viene derisa sui social dagli esponenti della destra toscana.