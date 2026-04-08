www.controradio.it Scuole, dimensionamento: "non ci saranno problemi né riduzioni di organico" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed

Lo afferma il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale Toscana, Luciano Tagliaferri

Il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luciano Tagliaferri, ha tracciato oggi un primo bilancio del suo incarico. E’ stata anche l’occasione per fare il punto sul discusso dimenisionamento che anche in Toscana prevede l’accorpamento amministrativo di diversi plessi scolastici e contro cui ci sono state cure proteste negli scorsi mesi. ”Stiamo lavorando proprio ora, in questi giorni, per fare in modo che le scuole” della Toscana “da settembre possano funzionare nello stesso modo identico di quest’anno scolastico” ha detto Tagliaferri.