Scuole, dimensionamento: “non ci saranno problemi né riduzioni di organico”

Lo afferma il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale Toscana, Luciano Tagliaferri
Il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luciano Tagliaferri, ha tracciato oggi un primo bilancio del suo incarico. E’ stata anche l’occasione per fare il punto sul discusso dimenisionamento che anche in Toscana prevede l’accorpamento amministrativo di diversi plessi scolastici e contro cui ci sono state cure proteste negli scorsi mesi. ”Stiamo lavorando proprio ora, in questi giorni, per fare in modo che le scuole” della Toscana “da settembre possano funzionare nello stesso modo identico di quest’anno scolastico” ha detto Tagliaferri.