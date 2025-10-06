www.controradio.it Scuola: occupazioni al Machiavelli e Michelangelo per Gaza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:44 Share Share Link Embed

Alcune scuole occupate stamani a Firenze e a Pisa dagli studenti che manifestano per Gaza e la Palestina e lezioni sospese.

A Firenze occupazione in due licei, il classico Michelangiolo in via della Colonna, dove a una finestra è stata appesa una bandiera palestinese, e il Machiavelli-Capponi in via Santo Spirito. Resta occupato dalla settimana scorsa il plesso universitario di via Laura dove gli studenti chiedono all’ateneo di Firenze di interrompere gli accordi con università ed enti israeliani.

A Pisa , Cobas Scuola rileva che sono state occupate quattro scuole, sempre dagli studenti, Buonarroti, Dini, Galilei-Pacinotti, Carducci.

In diretta Andrea Montigiani per Controradio e Tif.