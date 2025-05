www.controradio.it Sciopero treni: in Toscana 6 mila lavoratori coinvolti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:04:32 Share Share Link Embed

Sciopero treni: in Toscana 6 mila lavoratori coinvolti

Trasporto ferroviario: Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato una prima azione di sciopero nazionale del personale delle imprese ferroviarie del gruppo Fs (Ferrovie dello Stato) per la giornata di oggi dalle ore 9.01 alle ore 17.00, nell’ambito della mobilitazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Attività Ferroviarie, scaduto da oltre un anno e mezzo. “Nonostante le ripetute richieste e le aperture al confronto da parte del sindacato, permane l’assenza di risposte concrete dalle controparti datoriali, in particolare rispetto ai nodi fondamentali: parte economica, parte normativa, adeguamento del sistema classificatorio, polo merci e appalti”. In Toscana sono interessati da questo sciopero circa 6mila tra lavoratori e lavoratrici (circa 5.500 diretti/e, oltre 500 negli appalti).

Giulio Tini di Filt Cgil Toscana