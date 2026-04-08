Sciopero alla Cassa di Risparmio di Volterra e nuovo Sportello Legalità FISAC Generali Italia
L'angolo Rosso · 8 aprile 2026 · 16 min
Abstract
La FISAC CGIL presenta due importanti novità: lo sciopero unitario alla Cassa di Risparmio di Volterra per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, con altissima adesione dei lavoratori, e la nascita dello Sportello Legalità in Generali Italia. Il servizio offre consulenza legale agli iscritti su contestazioni disciplinari, mobbing, pressioni commerciali e discriminazioni sul lavoro.
Capitoli
00:00 Introduzione
00:42 Scadenza contratto Cassa di Risparmio di Volterra
02:06 Richieste dei sindacati e importanza del contratto integrativo
04:03 Risultati dello sciopero del 16 aprile
06:03 Presentazione Sportello Legalità FISAC Generali Italia
09:51 Come funziona lo Sportello Legalità
12:21 Situazioni tipiche: pressioni commerciali e contestazioni disciplinari
15:40 Saluti finali