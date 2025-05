www.controradio.it Salviamo Firenze 'sbarca' a Livorno. Mobilitazione il 25 maggio sul turismo crocieristico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Il turismo crocieristico che si riversa su Firenze sarà la prossima mobilitazione del comitato Salviamo Firenze che si muoverà in trasferta verso la costa il 25 maggio per affrontare il tema dell’overturism anche dal punto di vista ambientale e dell’impatto che il trasporto via mare ha poi sulla gestione dei flussi, con vere e proprie tratte promosse con tappa nel capoluogo toscano da Livorno.

Massimo Torelli oggi nei nostri studi (AUDIO)