www.controradio.it Sale - Sant'Ambrogio in festival 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:09:11 Share Share Link Embed

SALE non è solo un Festival. È molto molto di più! Il tema di quest’anno sarà il NUTRIMENTO inteso come tuto ciò che da valore e vita al nostro organismo. Non solo cibo dunque, ma arte, creatività, musica, approfondimenti, cultura, socialità condivisa a 360°.

Le anticipazioni sul programma nell’intervista a Giulio Picchi.