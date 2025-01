www.controradio.it Sade Mangiaracina trio presenta "Prayers" al Pinocchio Jazz Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:25 Share Share Link Embed

Vulcanica come la sua terra, la siciliana Sade Magiaracina è uno dei più luminosi talenti emersi nel jazz italiano di ultima generazione. “Prayers”, il suo ultimo e terzo disco pubblicato, come i precedenti dall’etichetta TUK di Paolo Fresu, rispecchia la visione spirituale della pianista che permea profondamente il suo percorso esistenziale e musicale. I brani composti per l’album esprimono il rapporto gioioso con il divino a partire da esperienze dirette e viaggi in luoghi sacri come la basilica di Santa Sofia a Istambul e Gerusalemme, e dall’esplorazione di paesaggi sonori e culturali mediterranei in senso ampio. Il suo pianismo, che poggia su una solida matrice classica, tratta il jazz in modo personale, arrotondandone le dissonanze più spigolose, creando un percorso dove anima e virtuosismo si sposano in modo emozionante.

Apertura ore 21.00, Inizio concerto 21.45 – Ingresso riservato ai soci ARCI e UISP

Biglietto intero 15€, Ingresso gratuito “under 25” fino a esaurimento posti dedicati

Sade Mangiaracina piano

Marco Bardoscia contrabbasso

Gianluca Brugnano batteria