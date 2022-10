Round Midnight del 27 luglio 2022

ROUND MIDNIGHT 27-07-2022

Disco della settimana > Roberto Ottaviano I Alexander Hawkins: “Charlie’s Blue Skylight” (DodiciLune)

TRACKLIST>>> Eric Reed feat.José James: Round Midnight (Savant) – José James: Park Bench People (Rainbow Blonde) – Pipe Dream: Blue Roads (CAM Jazz) – Adrian Younge & Ali Shaheed Muhammad feat.Lonnie Liston Smith: Love Brings Happiness (Jazz Is Dead) – David Murray/ Brad Jones/ Hamid Drake: Am Gone Get Some (Intakt) – Albert Ayler: SpiritsRejoyce (Elemental) – Chris Speed Trio: Spirits (Intakt) – Alexander Hawkins & Tomeka Reid: Albert Ayler (His Life Was Too Short (Intakt) – Tyshawn Sorey Trio: REM Blues (Disc Makers) – Ryo Fukui Trio: Scenery (Trio) – Assembly (J.Garchik/ S.Newsome/ T.Morgan/D.Weiss/J.Sacks): Homage (Yestereve) – Kirk Knuffke/ Matthew Shipp/ M.Bisio: Today For Today (TAO) – Mary Halvorson: Night Shift (Nonesuch) – Rosa Brunello: Sounds Like Freedom (Domanda Music) – Somi w. Jeremy Pelt: House of the Rising Sun (autoproduzione) – Miriam Makeba: Lumumba (Reprise) – Idris Ackamoor & The Pyramids: Tinoge (Strut) – Omar Sosa: Tsiaro Tsara (Otá) – The Brother Moves On: You Think You Know Me (Matsuli) – Ayanda Sikade w.N.Makathini: Gaba (Afrosynth) – Tune Yard/ ?uestlove/ Angelique Kidjo/ Akua Naru: Lady (Knitting Factory) – Jeremy Pelt: Memories For A Better Tomorrow (Jammincolors) – Shabaka Hutchings: Memories Don’t Live Like People Do (Impulse) – Mark Turner Nigeria II (ECM) – Enrico Fazio & Emanuele Parrini: L’Attrice e Il Conte (We Insist!) – Tarbaby feat.Oliver Lake: Sometimes It Snows in Aprila (Clean Feed) – Charles Lloyd/ Bill Frisell/ T.Morgan:Bloodcount (Blue Note) – Roberto Ottaviano & Alexander Hawkins: Haitian Fight Song + Canon + Oh Lord, Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb On Me (DodiciLune) – John Herbert: Remember Rockfeller at Attica (SunnySide) – Charles Mingus: Hog Callin’Blues (Atlantic) + Pops (Resonance)