Round Midnight del 16 settembre 2026

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ROUND MIDNIGHT SUMMER EDITION
“ALL THE NEWS THAT’S FIT TO HEAR:
JAZZ, IMPRO, GROOVE & FEELING UNDER THE BOARDWALK” (#4)
TRACKLIST >>> JOE HENDERSON: Round Midnight (Live Jazz Showcase 78 – Resonance) – BILL EVANS 3°: Waltz for Debby (Live BBC 65- Elemental) – CHET BAKER: Almost Blue (Red Records) – KENNY BARRON 3°Shuffle Boil (Elemental) – AHMAD JAMAL: A Nightingale Sang in Berkley Square (Resonance) – IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS: Don’t Lose Your Head (Impulse!) – AMI TAF RA feat.KAMASI WASHINGTON: How I Became a Madman (Brainfeeder) – DALAI 4t: Once (AUT) – JANEL LEPPIN’s ENSEMBLE: Pluto in Aquarius (Cuneiform) – SULLIVAN FORTNER 3°: Que Diablos (Art Work) – PAT THOMAS-[AHMED]: Epistrophy (Otoroku) – ALDEN HELLMUTH: Definitely Not Friends (Leiter) – FLORIAN ARBENZ/ BILL FRISELL/ GREG OSBY: Jammin in the Children’s Corner (Hammer) – TAL MASHIACH: Paco (Anzic) – BUSTER WILLIAMS: Pinnacle (Muse) – MARQUIS HILL feat. JEFF PARKER: Life Days (Core Port) – PIETRO PARIS: As, We (Encore) – GABRIELLE CAVASSA: Bossy Nova (Blue Note) – HARRY SKOLER feat.Bill Frisell: Everything’s Cool (for Rahasaan R Kirk) (Red Brick Hill) – NEW JAZZ UNDERGROUND: Ghosts (Artwork) – PAOLO ANGELI: Meriare (ReR Megacorp) – CHRIS POTTER: Sister Annie (Edition) – STEVEN BERNSTEIN RESONATION TRIO: Woodstock (Royal Potato) – RON CARTER & YOTAM SILBERSTEIN: Lamp is Low (Jojo) – LAKECIA BENJAMIN: Dream Breaker feat.Chris Potter (Artwork) – LEONARDO RADICCHI: La Follia (for Gaza People) (WOW) – JANEL LEPPIN’s ENSEMBLE: Our Time (Cuneiform) – HARRIET TUBMAN & GEORGIA ANNE MULDROW: A Black Song (Pi Recordings) – MOURNING [A] BLKstar: Junee (Don Giovanni) – ERIC McPHERSON 4t: Skippy (Giant Step Arts) – EMMET COHEN feat.George Coleman: Blue Trane (Mack Avenue) – VIRGINIA MACDONALD: Eternal Return of the Same (Cellar) – CARL ALLEN 3°: Song for Abdullah (Cellar Music) – CHUCK BERGERON w.SHEILA JORDAN: Fair Weather (Summitt) – DANILO GALLO EDE 3°: Eyes of Twilight (AUT) – NDUDUZO MAKHATHINI: Kuzodlula (Blue Note) – ANAIS DRAGO/ LUCA FALOMI/ FAUSTO BECCALOSSI: La Tarara (Artesuono) – SYLVIE COURVOISIER 3°: Éclats (for Ornette Coleman) (Intakt) – CRISTINA ZAVALLONI: Non, Je Ne Regrette Rien (Parco della Musica) – ELAN MEHLER: Byablue (Newvelle) – GOGO PENGUIN: Umbra (XXIM) – SATOKO FUJI BUNKER ULMENWALL ORCHESTRA: Yamantaka (Libra) – MAL WALDRON 3°: Round Midnight (Live Chicago 78 – Resonance)
Nelle foto: Irreversible Entanglements, Chet Baker, Bill Evans, Satoko Fuji, Harriet Tubman