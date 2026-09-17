    Round Midnight del 16 settembre 2026

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    Round Midnight del 16 settembre 2026
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    ROUND MIDNIGHT SUMMER EDITION
    ALL THE NEWS THAT’S FIT TO HEAR: 
    JAZZ, IMPRO, GROOVE & FEELING UNDER THE BOARDWALK” (#4)
    TRACKLIST >>>   JOE HENDERSON: Round Midnight (Live Jazz Showcase 78 – Resonance) –   BILL EVANS 3°: Waltz for Debby (Live BBC 65- Elemental) –  CHET BAKER: Almost Blue (Red Records) –  KENNY BARRON 3°Shuffle Boil (Elemental) –   AHMAD JAMAL: A Nightingale Sang in Berkley Square (Resonance) –  IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS: Don’t Lose Your Head (Impulse!) –  AMI TAF RA feat.KAMASI WASHINGTON: How I Became a Madman (Brainfeeder) –  DALAI 4t: Once (AUT) –  JANEL LEPPIN’s ENSEMBLE: Pluto in Aquarius (Cuneiform) –  SULLIVAN FORTNER 3°: Que Diablos (Art Work) –   PAT THOMAS-[AHMED]: Epistrophy (Otoroku) –  ALDEN HELLMUTH: Definitely Not Friends (Leiter) –  FLORIAN ARBENZ/ BILL FRISELL/ GREG OSBY: Jammin in the Children’s Corner (Hammer) –  TAL MASHIACH: Paco (Anzic) –  BUSTER WILLIAMS: Pinnacle (Muse) –  MARQUIS HILL feat. JEFF PARKER: Life Days (Core Port) –  PIETRO PARIS: As, We (Encore) –  GABRIELLE CAVASSA: Bossy Nova (Blue Note) –  HARRY SKOLER feat.Bill Frisell: Everything’s Cool (for Rahasaan R Kirk) (Red Brick Hill) –   NEW JAZZ UNDERGROUND: Ghosts (Artwork) –  PAOLO ANGELI: Meriare (ReR Megacorp) –  CHRIS POTTER: Sister Annie (Edition) –   STEVEN BERNSTEIN RESONATION TRIO: Woodstock (Royal Potato) –   RON CARTER & YOTAM SILBERSTEIN: Lamp is Low (Jojo) –  LAKECIA BENJAMIN: Dream Breaker feat.Chris Potter (Artwork) –   LEONARDO RADICCHI: La Follia (for Gaza People) (WOW) –   JANEL LEPPIN’s ENSEMBLE: Our Time (Cuneiform) –  HARRIET TUBMAN & GEORGIA ANNE MULDROW: A Black Song (Pi Recordings) –  MOURNING [A] BLKstar: Junee (Don Giovanni) –  ERIC McPHERSON 4t: Skippy (Giant Step Arts) –  EMMET COHEN feat.George Coleman: Blue Trane (Mack Avenue) –  VIRGINIA MACDONALD: Eternal Return of the Same (Cellar) –  CARL ALLEN 3°: Song for Abdullah (Cellar Music) –  CHUCK BERGERON w.SHEILA JORDAN: Fair Weather (Summitt) –   DANILO GALLO EDE 3°: Eyes of Twilight (AUT) –  NDUDUZO MAKHATHINI: Kuzodlula (Blue Note) –   ANAIS DRAGO/ LUCA FALOMI/ FAUSTO BECCALOSSI: La Tarara (Artesuono) –  SYLVIE COURVOISIER 3°: Éclats (for Ornette Coleman) (Intakt) –    CRISTINA ZAVALLONI: Non, Je Ne Regrette Rien (Parco della Musica) –   ELAN MEHLER: Byablue (Newvelle) –   GOGO PENGUIN: Umbra (XXIM) –   SATOKO FUJI BUNKER ULMENWALL ORCHESTRA: Yamantaka (Libra) –  MAL WALDRON 3°: Round Midnight (Live Chicago 78 – Resonance)
    Nelle foto: Irreversible Entanglements, Chet Baker, Bill Evans, Satoko Fuji, Harriet Tubman