www.controradio.it Riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi. L'intervista al Sindaco Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:44 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="S18LcyS2bT"><a href="https://www.controradio.it/podcast/riportare-le-spoglie-di-dino-campana-a-marradi-lintervista-al-sindaco/">Riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi. L’intervista al Sindaco</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/riportare-le-spoglie-di-dino-campana-a-marradi-lintervista-al-sindaco/embed/#?secret=S18LcyS2bT" width="500" height="350" title="“Riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi. L’intervista al Sindaco” — www.controradio.it" data-secret="S18LcyS2bT" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

MARRADI Riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi, per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. E’ la richiesta, inviata in una lettera, firmata simbolicamente lo scorso 20 agosto, nel genetliaco campaniano, dal sindaco di Marradi (Firenze) Tommaso Triberti, dal presidente della Fondazione ‘Marradi Cultura – Dino Campana’ Riccardo Nencini e dal presidente del Centro Studi Campaniani ‘Enrico Consolini’ Walter Scarpi e successivamente trasmessa al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Scandicci (Firenze) Claudia Sereni e al vescovo di Firenze monsignor Gherardo Gambelli.