    RiAbitare la città – Il primo Festival dell’Urban Housing

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    RiAbitare la città, il primo Festival dell’Urban Housing in Toscana che porta nei luoghi dell’abitare sociale un programma diffuso di eventi culturali, sportivi e conviviali costruiti insieme ai residenti e alle realtà del territorio. Un’iniziativa di comunità promosso da Urban Housing Coop Net e sostenuto da Fondazione CR Firenze con oltre 20 appuntamenti ad ingresso libero.

    In studio:

    Nicola Paulesu – Ass. Welfare, Casa Comune di Firenze

    Maria Oliva Scaramuzzi – Vice Presidente Fondazione CR Firenze

    Gabriele Danesi – Coordinatore Auser Laboratorio Cas