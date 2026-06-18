RiAbitare la città, il primo Festival dell’Urban Housing in Toscana che porta nei luoghi dell’abitare sociale un programma diffuso di eventi culturali, sportivi e conviviali costruiti insieme ai residenti e alle realtà del territorio. Un’iniziativa di comunità promosso da Urban Housing Coop Net e sostenuto da Fondazione CR Firenze con oltre 20 appuntamenti ad ingresso libero.
In studio:
Nicola Paulesu – Ass. Welfare, Casa Comune di Firenze
Maria Oliva Scaramuzzi – Vice Presidente Fondazione CR Firenze
Gabriele Danesi – Coordinatore Auser Laboratorio Cas