www.controradio.it RiAbitare la città - Il primo Festival dell’Urban Housing Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:14:09 Share Share Link Embed

RiAbitare la città, il primo Festival dell’Urban Housing in Toscana che porta nei luoghi dell’abitare sociale un programma diffuso di eventi culturali, sportivi e conviviali costruiti insieme ai residenti e alle realtà del territorio. Un’iniziativa di comunità promosso da Urban Housing Coop Net e sostenuto da Fondazione CR Firenze con oltre 20 appuntamenti ad ingresso libero.

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