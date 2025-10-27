Restyling Franchi, i tifosi viola: “era evidente che i tempi saltassero”

‘Che qualcosa non quadrasse lo si vedeva da tempo, non servirva essere dei tecnici” dice Filippo Pucci il coordinatore dei club dei supporters viola. Che si dice amareggiato dalle parole di Nardella il quale ora sceglie il silenzio dopo essere stato il maggiore sponsor politico dell’operazione restyling.

Dentro lo stadio i cori, malgrado la presenza della sindaca Funaro in tribuna, si sono concentrati sulla prova non certo esaltante della squadra di Pioli.

Viene quasi da dire che la rassegnazione sul ritardo dei lavori sia favorita dall’andamento pessimo del cammino dei Viola: con una squadra più in palla non festeggiare il centerenario al Franchi sarebbe stato probabilmente motivo di forte tensione. Oggi i problemi sono altri .