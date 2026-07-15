www.controradio.it Restauro della facciata del Convitto Cicognini, la Regione sostiene il progetto Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:59 Share Share Link Embed

La Regione Toscana sostiene il restauro della facciata del Convitto Nazionale Cicognini di Prato con un importante contributo economico, 250 mila euro, e affianca l’istituto nel lancio della campagna di raccolta fondi attraverso la piattaforma Art Bonus. L’obiettivo è restituire decoro a uno degli edifici storici più rappresentativi della città, che attende da anni un intervento di recupero, coinvolgendo al tempo stesso cittadini, professionisti e imprese in un percorso di mecenatismo diffuso.