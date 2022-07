By

Resistere: 4 storie a fumetti per insegnare la mafia (e come si batte) ai più giovani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:30 Share Share Link Embed

Una graphic novel a cavallo tra la narrativa e la divulgazione, quattro storie a fumetti, quattro piccoli spiragli che mostrano la mafia nella sua quotidianità, le sue dinamiche e i suoi gesti, e la quotidianità di chi la combatte.

Martedì 19 luglio – ore 18.30

Serre Torrigiani, Via Gusciana, 21 – Firenze

In occasione dei 30 anni dalla strage di via d’Amelio, in ricordo di Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina;

Salvatore Calleri, Renato Scalia e Marco Nucci

Raccontano la graphic novel

Resistere. Quattro storie di lotta alla mafia

Intervengono:

Il Prefetto Valerio Valenti

Il Questore Maurizio Auriemma

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

Modera Chiara Dino, giornalista de “Il Corriere Fiorentino”