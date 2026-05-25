www.controradio.it Residenze universitarie senz'acqua: il presidio a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:17 Share Share Link Embed

Presidio sotto la sede del Consiglio regionale lunedì 25 maggio alle 10 degli studenti della residenza universitaria Calamandrei di Firenze, in viale Morgagni, senz’acqua da ormai una settimana. Sono gli stessi universitari a comunicarlo, sottolineando come “da anni l’Ardsu ha la tendenza a ignorare gli interventi di manutenzione ordinaria nelle residenze universitarie di sua competenza, con il risultato di dover ricorrere a chiusure temporanee delle stesse”. “il caso della residenza Calamandrei non è isolato e nemmeno accidentale”.

Ludovica di Udu