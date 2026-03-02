Remigrazione, la mobilitazione verso il 7 marzo a Prato

Più di duecentocinquanta persone riunite sabato al Circolo Curiel per l’assemblea “Prato operaia, libera, antifascista”. Studenti, docenti, associazionismo, e tanti cittadini e cittadine che ritengono inaccettabile che Prato sia usata come luogo di “propaganda per i progetti di deportazione di massa”. Le tante voci che si sono espresse hanno condiviso la necessità di avviare la costruzione di un grande corteo popolare che partirà da Piazza del Duomo per raggiungere Piazza delle Carceri, luogo della deportazione degli operai in sciopero nel 7 marzo del 1944.