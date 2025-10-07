www.controradio.it Regionali, ultime battute per la campagna elettorale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

Ultimi giorni prima del voto per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre in Toscana. Eugenio Giani chiude al Teatro Cartiere Carrara giovedì sera, Alessandro Tomasi in San Lorenzo ed Antonella Bundu a Campi venerdì.

Ultime battute per una campagna elettorale fiacca e breve per le elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi in Toscana. Si vota per scegliere il Presidente e il Consiglio regionale dalle 7:00 alle 23:00 e – lunedì – dalle 7:00 alle 15:00. Eventuale ballottaggio se nessun candidato raggiunge il 40% due settimane dopo. Eventualità molto difficile. In questi giorni, oltre ai tanti incontri dei candidati, la campagna è stata fatta dai sondaggi. A proposito di candidati. Il Presidente uscente del Pd Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo di centro sinistra, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e Sindaco uscente di Pistoia Alessandro Tomasi candidato del centro destra e Antonella Bundu, Toscana Rossa, sostenuta da Rifondazione, Potere al popolo e Possibile. Giani chiuderà la campagna elettorale al Teatro Cartiere Carrara giovedì alle 21:00 con Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Alessandro Tomasi sarà invece venerdì alle 18:00 in San Lorenzo, sempre a Firenze. Con lui sono attesi tutti i leader del centro destra, da Lupi a Salvini, da Tajani fino alla Presidente del Consiglio Meloni. Infine Antonella Bundu sarà, sempre venerdì, in serata al Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio. Ed ultime battute anche polemiche. Giani parla di “sfilata elettorale” e dice che avrebbe gradito vedere i ministri del Governo in Toscana per parlare dei problemi della regione. Il centro destra – forte della recente vittoria in Calabria – rimette in discussione tutti i progetti del governo regionale uscente, dall’aeroporto al rigassificatore di Piombino. Antonella Bundu parla di emergenza abitativa, smarcandosi dalle schermaglie e sceglie di concludere la campagna elettorale nel comune della ex Gkn.