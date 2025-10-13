Regionali, Salvetti (Pd) “Emerge la forza del centrosinistra in questa regione” 13 Ottobre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Regionali, Salvetti (Pd) "Emerge la forza del centrosinistra in questa regione" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:02 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Il commento a caldo sui primi exit poll per le regionali in Toscana del sindaco di Livorno, Luca Salvetti (Pd).