    Regionali, Salvetti (Pd) “Emerge la forza del centrosinistra in questa regione”

    0
    Comunali, Salvetti: "significativa mia vittoria al primo turno a Livorno"
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Regionali, Salvetti (Pd) "Emerge la forza del centrosinistra in questa regione"
    Loading
    /

    Il commento a caldo sui primi exit poll per le regionali in Toscana del sindaco di Livorno, Luca Salvetti (Pd).