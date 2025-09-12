www.controradio.it Regionali: le richieste di ANCI Toscana ai candidati Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Investimenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, accompagnamento per la realizzazione dei Piani comunali di adattamento ai cambiamenti climatici, promozione delle comunità energetiche delle energie rinnovabil, revisione della Legge urbanistica regionale 65, contrasto all’emergenza abitativa con più ERP e housing sociale, rigenerazione urbana innovativa e promozione degli usi temporanei, potenziamento del trasporto pubblico su gomma e ferro. E ancora nuovo patto per il rilancio produttivo, valorizzazione di porti, aeroporti e collegamenti interregionali, potenziamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie. Attuazione concreta del Piano Sanitario e Sociale Integrato, e politiche contro lo spopolamento, valorizzazione dei servizi ecosistemici, fiscalità di vantaggio. Sono alcune delle richieste contenute nel documento che Anci Toscana sottoporrà ai candidati delle prossime elezioni regionali.Ne abbiamo parlato con la presidente dell’ANCI Toscana, l’On Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi