Regionali, il giorno della verità sul campo largo

TOSCANA. Questa sera ci sarà l’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle per esprimere una linea

ufficiale sulla ricandidatura di Giani alla presidenza della regione e il campo largo. Domani sarà la volta

dell’assemblea del Pd che radunerà le forze del futuro campo largo nella sede di via Forlanini. Non tutte

insieme allo stesso tavolo, ma avvicendate in colloqui individuali. Il M5s rappresenta al momento l’unica

incognita della coalizione vasta che si sta cercando di costruire in Toscana e pure nelle altre regioni, con

Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. Parla il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti.