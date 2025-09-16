www.controradio.it Regionali: Giani al Puccini lancia il 'riformismo del fare' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

L’ampiezza della coalizione toscana del centrosinistra, “è una forza” e “delle Regioni al voto il mio obiettivo è che il campo largo in Toscana sia l’alleanza che in Italia avrà il miglior risultato”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra per il secondo mandato Eugenio Giani a margine della serata per il lancio della sua campagna elettorale al teatro Puccini di Firenze che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone.

Uno stralcio delle sue dichiarazioni a margine