    Regionali: Giani al Puccini lancia il 'riformismo del fare'

    Regionali: Giani al Puccini lancia il 'riformismo del fare'
    L’ampiezza della coalizione toscana del centrosinistra, “è una forza” e “delle Regioni al voto il mio obiettivo è che il campo largo in Toscana sia l’alleanza che in Italia avrà il miglior risultato”.
    Lo ha detto il presidente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra per il secondo mandato Eugenio Giani a margine della serata per il lancio della sua campagna elettorale al teatro Puccini di Firenze che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone.
    Uno stralcio delle sue dichiarazioni a margine

     