    Referendum costituzionale: nascita a Firenze del Comitato per il NO 

    Anche a Firenze, su iniziativa dell’Associazione Nazionale Magistrati, nasce il Comitato, a difesa della Costituzione, per il No al referendum costituzionale che si terrà nel 2026. Il consiglio direttivo ha convocato la prima riunione per oggi, il 2 dicembre nell’aula 29 del Palazzo di Giustizia di Firenze (viale Guidoni 61, ore 15) per presentarsi alla città e proporre iniziative per l’immediato futuro. Il Comitato ha lo “scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi derivanti dalla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e sull’importanza di preservare l’attuale sistema di garanzie dei diritti dei cittadini e quindi di promuovere la vittoria del no al referendum costituzionale”. Per parlare del Referendum sulla giustizia questa mattina  Paola Belsito, Giudice del Tribunale di Firenze.